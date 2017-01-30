AS: нападающий "Ростова" Азмун может продолжить карьеру в испанском "Вильярреале"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба "Ростов" Сердар Азмун может перейти в испанский "Вильярреал". Об этом сообщает газета AS.

Отмечается, что испанцы рассматривают 22-летнего иранца в качестве замены бразильцу Алешандре Пато, который в скором времени будет продан в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Азмун выступает за "Ростов" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в разных турнирах и забил шесть голов.