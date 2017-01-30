Футбольный клуб "Шахтер" все домашние матчи будет проводить в Харькове

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" подписал договор со спортивным комплексом "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, чемпионата и Кубка Украины в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков "Шахтера", - сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин. - Мы благодарны властям Харькова и области, а также Федерации футбола Украины за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами".

Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер", при этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил донецкому "Шахтеру" провести домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской "Сельтой" в Харькове. Матч запланирован на 23 февраля.

В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет. Ранее "Шахтер" проводил домашние матчи еврокубков во Львове. С 2016 года донецкий клуб, помимо Львова, начал проводить домашние игры чемпионата Украины в других городах, включая Харьков.