Часы обратного отсчета времени до ЧМ-2018 по футболу запустили в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Часы обратного отсчета времени до чемпионата мира по футболу 2018 года запустили в Калининграде на церемонии, посвященной 500 дням до старта мирового первенства в России. В церемонии приняли участие представители областных и городских властей, организаторы акции - компания "САН ИнБев", посол города-организатора Калининграда пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Принимать чемпионат мира по футболу - это не только большая ответственность, но и огромная радость для всех жителей нашей страны. Я уверена, что у Калининграда есть все, чтобы достойно встретить этот чемпионат", - сказала Ищенко, добавив, что запуск часов позволит жителям и гостям города ощутить приближение большого спортивного праздника.

В 13:00 по местному времени (14:00 мск) Ищенко вместе с врио губернатора области Антоном Алихановым, его заместителем Александром Рольбиновым и представителем компании "САН ИнБев" нажала кнопку старта часов, выполненную в виде футбольного мяча, таким образом начался отсчет дней, часов и минут до старта чемпионата. Часы расположились в центральной части города в сквере у монумента Мать-Россия. Они выполнены из антивандальных материалов, снабжены Wi-Fi роутером и встроенной камерой, с помощью которой каждый желающий сможет сделать снимок. "Эту фотографию можно отправить себе по почте вместе с аудиозаписью, сообщение будет доставлено адресату в 2018 году, когда начнется чемпионат мира", - уточнил представитель организатора акции.

"Идея создания часов полностью принадлежит компании "САН ИнБев", поэтому они выполнены в стилистике бренда и чемпионата. На стеле размещено изображение кубка и герб города, принимающего соревнования", - отметил представитель компании, добавив, что цифровой таймер с календарем в виде судейской таблички изготовлен компанией Hublot.

Часы, запущенные в Калининграде, будут подарены городу. Как отметил заместитель главы области Александр Рольбинов, пока место, где часы разместятся после чемпионата, не определено, возможно, они займут место в музее или будут установлены на стадионе, где пройдут игры первенства.

Матчи чемпионата мира 2018 года состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа. Они пройдут на стадионе, который строится на острове Октябрьский. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.