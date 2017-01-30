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Агент Ломбертса опроверг информацию о предложении "Вест Бромвича" по покупке футболиста

Спорт
30 января, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В воскресенье британское издание Sun сообщило, что "Вест Бромвич" предложил "Зениту" за переход 31-летнего защитника 5 млн фунтов
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Николас Ломбертс

Николас Ломбертс

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сантуш Верхлуст, агент игрока санкт-петербургского "Зенита" Николаса Ломбертса, опроверг информацию о предложении по покупке защитника английским "Вест Бромвичем". Об этом он сообщил ТАСС.

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В воскресенье британское издание Sun сообщило, что "Вест Бромвич" предложил "Зениту" за переход 31-летнего защитника 5 млн фунтов.

"Информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда. Пока все находится на той же стадии, мы ждем решения "Зенита". Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду", - сказал Верхлуст.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за "Гент" (2004-2007).

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