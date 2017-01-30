Власти Кубани ведут поиск инвесторов для краснодарского волейбольного клуба "Динамо"

КРАСНОДАР, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Власти Кубани ведут поиск новых инвесторов для волейбольного клуба "Динамо", команда не останется без поддержки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Волейболисты "Динамо" в минувшую субботу бойкотировали матч чемпионата России против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей перед игроками.

"Сегодня по поручению губернатора Кубани совместно с Федерацией волейбола России и Федерацией волейбола Кубани активно ведутся поиски новых инвесторов и другие источники финансирования для краснодарского ВК "Динамо". Уверены, волейбольный клуб "Динамо" со славной историей и победами без поддержки не останется", - уточнили в Минспорте.

Во вторник должна пройти встреча вице-губернатора Андрея Алексеенко и министра физической культуры Кубани Людмилы Черновой с руководством клуба, а также мужской и женской командами. В Минспорте уточнили, что в 2015 году край прекратил поддержку игровых клубов из бюджета. Это коснулось всех без исключения профессиональных игровых клубов, независимо от вида спорта, добавили в министерстве.

В воскресенье матч чемпионата страны бойкотировала женская команда "Динамо", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба. Ранее стало известно, что игроки и персонал женской команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.