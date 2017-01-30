Mirror: "Челси" готов отпустить Бранислава Ивановича в "Зенит"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Челси" готов отпустить защитника Бранислава Ивановича в российский "Зенит". Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что английский клуб позволил 32-летнему сербу вести переговоры с другой командой.

В текущем сезоне Иванович провел 13 матчей в чемпионате Англии. Сербский футболист ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год. Из московской команды игрок перешел в лондонский "Челси".