Президент ХК "Салават Юлаев": вопрос смены тренерского штаба клуба не рассматривался

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не рассматривало вопрос смены тренерского штаба команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Валерий Нургутдинов.
Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Салават Юлаев" может возглавить известный канадский специалист Майк Кинэн. Он является единственным в мире тренером, которому удалось выиграть Кубок Стэнли (1994 год, "Нью-Йорк Рейнджерс") и Кубок Гагарина (2014, магнитогорский "Металлург"). Под его руководством сборная Канады дважды выигрывала Кубок Канады (1987, 1991).
"Вопрос о смене тренерского штаба даже не обсуждался", - сказал Нургутдинов.
"Салават Юлаев" под руководством главного тренера Игоря Захаркина потерпел семь поражений подряд в регулярном чемпионате и занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции с 82 очками.