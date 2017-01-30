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Президент ХК "Салават Юлаев": вопрос смены тренерского штаба клуба не рассматривался

Спорт
30 января, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Салават Юлаев" может возглавить известный канадский специалист Майк Кинэн
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Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не рассматривало вопрос смены тренерского штаба команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Валерий Нургутдинов.

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Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Салават Юлаев" может возглавить известный канадский специалист Майк Кинэн. Он является единственным в мире тренером, которому удалось выиграть Кубок Стэнли (1994 год, "Нью-Йорк Рейнджерс") и Кубок Гагарина (2014, магнитогорский "Металлург"). Под его руководством сборная Канады дважды выигрывала Кубок Канады (1987, 1991).

"Вопрос о смене тренерского штаба даже не обсуждался", - сказал Нургутдинов.

"Салават Юлаев" под руководством главного тренера Игоря Захаркина потерпел семь поражений подряд в регулярном чемпионате и занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции с 82 очками.

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