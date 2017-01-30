СМИ: ПСВ готов отпустить футболиста Преппера в "Зенит" за €25 млн

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб ПСВ готов продать полузащитника Дэйви Преппера в российский "Зенит" за €)25 млн. Об этом сообщает портал voetbalprimeur.nl.

Ранее в голландском клубе сообщили, что 25-летний игрок не ведет с "Зенитом" переговоров о переходе.

Преппер выступает за ПСВ с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 29 матчей в различных турнирах, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.