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СМИ: ПСВ готов отпустить футболиста Преппера в "Зенит" за €25 млн

Спорт
30 января, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее в голландском клубе сообщили, что 25-летний игрок не ведет с "Зенитом" переговоров о переходе
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб ПСВ готов продать полузащитника Дэйви Преппера в российский "Зенит" за €)25 млн. Об этом сообщает портал voetbalprimeur.nl.

Ранее в голландском клубе сообщили, что 25-летний игрок не ведет с "Зенитом" переговоров о переходе.

Преппер выступает за ПСВ с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 29 матчей в различных турнирах, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

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