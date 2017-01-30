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Сорокин: все потенциальные угрозы перед ЧМ-2018 приняты в расчет

Спорт
30 января, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
По словам генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, согласована концепция безопасности, в которой задействовано очень много ведомств
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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Все потенциальные угрозы, которые могут угрожать проведению чемпионата мира 2018 года в России, приняты в расчет. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в эфире телеканала "Матч ТВ".

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"Вопросу безопасности мы всегда уделяли большое внимание, согласована концепция безопасности, в ней задействовано очень много ведомств, в том числе наше правоохранительное ведомство. Эта концепция уже одобрена ФИФА и всеми заинтересованными сторонами. Руководство Министерства внутренних дел не раз обращало внимание на то, что каких-либо инцидентов, которые мы видели на недавних футбольных мероприятиях, мы не допустим. Все угрозы современности приняты в расчет", - сказал Сорокин.

Также он обратил внимание, что ситуация со стадионами в Сочи и Санкт-Петербурге находится под контролем. "Ситуация и в Сочи, и в Санкт-Петербурге нам прекрасно знакома, в Санкт-Петербурге стадион введен и получил заключение о соответствии, сейчас там ведутся пусконаладочные работы и работы по адаптации стадиона. В Сочи в феврале ожидаем сдачу арены в эксплуатацию после реконструкции - после работы по превращению стадиона в футбольный. Полная операционная готовность - 15 марта", - заявил Сорокин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске. В июне-июле 2017 года Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи примут Кубок конфедераций.

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