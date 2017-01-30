Футболист Панченко покинул сбор "Динамо" и пропустит товарищеский матч

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко покинул сбор бело-голубых в Турции по семейным обстоятельствам и пропустит товарищеский матч с "Тоболом". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что 27-летний футболист присоединится к команде на следующем сборе.

Матч "Динамо" с "Тоболом" запланирован на 31 января.

Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в разных турнирах и забил 16 голов.