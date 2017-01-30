"Зенит" планирует провести на новом стадионе три матча в апреле и мае

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МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Зенит" планирует провести на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге три матча до Кубка конфедераций - в апреле и мае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Зенита".
Ранее председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что "Зенит" проведет на стадионе три матча уже в апреле.
"К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой "Зенит" планирует сыграть на новой арене три матча - это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку конфедераций. Игры запланированы на апрель-май 2017 года", - сказали в пресс-службе.
"Однако матчи могут состояться, только если профильные комитеты и организации, отвечающие за подготовку арены и прилегающей территории, полностью обеспечат готовность объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, меры безопасности и другие требования к матчам уровня российского чемпионата. Отметим, что комплекс мер и требования клуба по подготовке стадиона не раз обсуждались с администрацией города и были доведены до профильных комитетов", - отметили в пресс-службе.
В декабре был опубликован график тестовых матчей на стадионе на Крестовском острове, согласно которому "Зенит" сыграет на арене 23 апреля с "Уралом", 7 мая с "Тереком" и 17 мая с "Краснодаром".
Стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию в конце декабря, ожидается, что все работы на стадионе будут завершены до 31 марта. Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей. Арена примет матчи Кубка конфедераций - 2017, чемпионата мира - 2018 и чемпионата Европы - 2020.