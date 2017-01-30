Перед "Анжи" поставлена задача сохранить место в РФПЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Перед "Анжи" стоит задача сохранить место в премьер-лиге чемпионата России по футболу по итогам сезона. Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

"У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона, - сказал Абдулаев. - Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ".

"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.