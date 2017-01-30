Пять игроков КХЛ вызваны в сборную Финляндии на шведский этап Евротура

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пять игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вызваны в сборную Финляндии на Шведские хоккейные игры. Об этом сообщает пресс-служба Финской хоккейной ассоциации.

Для участия в этапе Евротура вызваны вратари Юха Метсола из "Амура" и Микко Коскинен из СКА. Также в команду вызваны защитник "Автомобилиста" Томи Кивисто и два игрока "Куньлуня" - защитник Йонас Ярвинен и нападающий Томи Саллинен.

Сборная Финляндии занимает третье место в общем зачете Евротура. Финны сыграют вынесенный матч Шведских хоккейных игр против сборной России в Санкт-Петербурге 9 февраля. Остальные матчи турнира состоятся в шведском Гетеборге.