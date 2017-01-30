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Пять игроков КХЛ вызваны в сборную Финляндии на шведский этап Евротура

Спорт
30 января, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Для участия в этапе Евротура вызваны вратари Юха Метсола из "Амура" и Микко Коскинен из СКА
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пять игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вызваны в сборную Финляндии на Шведские хоккейные игры. Об этом сообщает пресс-служба Финской хоккейной ассоциации.

Для участия в этапе Евротура вызваны вратари Юха Метсола из "Амура" и Микко Коскинен из СКА. Также в команду вызваны защитник "Автомобилиста" Томи Кивисто и два игрока "Куньлуня" - защитник Йонас Ярвинен и нападающий Томи Саллинен.

Сборная Финляндии занимает третье место в общем зачете Евротура. Финны сыграют вынесенный матч Шведских хоккейных игр против сборной России в Санкт-Петербурге 9 февраля. Остальные матчи турнира состоятся в шведском Гетеборге.

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