Девять игроков КХЛ вызваны в сборную Чехии на Шведские хоккейные игры

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Девять игроков клубов Континентальной хоккейной лиги вызваны в сборную Чехии на шведский этап Евротура - Шведские хоккейные игры.
На этап Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля в шведском Гетеборге, вызваны вратари Павел Францоуз из "Трактора" и Якуб Коварж из "Северстали", защитники Адам Полашек из "Сибири", Ян Коларж из "Амура", Томаш Кундратек из "Слована", нападающие Ян Коварж из магнитогорского "Металлурга", Лукаш Кашпар из московского "Динамо", Томаш Зогорна из хабаровского "Амура" и Лукаш Радил из московского "Спартака".
Сборная Чехии занимает второе место в общем зачете Евротура.