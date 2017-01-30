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РУСАДА получило сертификат о прохождении аудита по системе качества ISO

Спорт
30 января, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Аудит системы менеджмента качества проходил 13 декабря прошлого года
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило сертификат о прохождении очередного аудита по системе менеджмента Международной организации по стандартизации (ISO). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

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Аудит системы менеджмента качества проходил 13 декабря прошлого года. Впервые РУСАДА получило сертификат ISO в 2012 году.

"Данный сертификат подтверждает, что деятельность РУСАДА признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008 в области планирования и организации тестирования в рамках допинг-контроля, обработки результатов тестирования, внедрения образовательных программ в области антидопинговой деятельности, - говорится в сообщении. - Выстраивание системы управления РУСАДА в соответствии с требованиями стандарта ISO является одним из важных шагов на пути получения организацией статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу".

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ISO - международная компания, занимающаяся выпуском стандартов во всех областях, исключая лишь электротехнику и электронику, относящуюся к компетенции Международной электротехнической комиссии.

9 ноября 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила отчет о расследовании "допинга в российской легкой атлетике". В нем утверждалось, что в России употребление допинга легкоатлетами имело массовый и систематический характер, происходило с ведома РУСАДА и поддерживалось на уровне государства. В ноябре 2015 года совет учредителей WADA утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации.

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