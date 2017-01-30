РУСАДА получило сертификат о прохождении аудита по системе качества ISO

ФИФА осенью проинспектирует незадействованные в Кубке конфедераций стадионы ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:30
Женская сборная России по керлингу победила команду Норвегии на УниверсиадеСпорт 30 января, 18:25
"Футбольные часы" в Волгограде начали обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:21
Назарбаев: ежегодное послание народу будет опубликовано 31 январяМеждународная панорама 30 января, 18:17
Суд подтвердил решение о взыскании с "Антонова" 180,3 млн рублей в пользу Минобороны РФАрмия и ОПК 30 января, 18:11
ФСБ предъявила обвинение в экстремизме замглаве "меджлиса" УмеровуПроисшествия 30 января, 18:11
В Саранске запущен первый автобус в символике ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:10
Тренер: перед "Югрой" поставлена задача занять десятое место в регулярном чемпионате КХЛСпорт 30 января, 17:58
Associated Press представило изображение прототипа летающего автомобиляНаука 30 января, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило сертификат о прохождении очередного аудита по системе менеджмента Международной организации по стандартизации (ISO). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.
Аудит системы менеджмента качества проходил 13 декабря прошлого года. Впервые РУСАДА получило сертификат ISO в 2012 году.
"Данный сертификат подтверждает, что деятельность РУСАДА признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008 в области планирования и организации тестирования в рамках допинг-контроля, обработки результатов тестирования, внедрения образовательных программ в области антидопинговой деятельности, - говорится в сообщении. - Выстраивание системы управления РУСАДА в соответствии с требованиями стандарта ISO является одним из важных шагов на пути получения организацией статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу".
ISO - международная компания, занимающаяся выпуском стандартов во всех областях, исключая лишь электротехнику и электронику, относящуюся к компетенции Международной электротехнической комиссии.
9 ноября 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила отчет о расследовании "допинга в российской легкой атлетике". В нем утверждалось, что в России употребление допинга легкоатлетами имело массовый и систематический характер, происходило с ведома РУСАДА и поддерживалось на уровне государства. В ноябре 2015 года совет учредителей WADA утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации.