Тренер: перед "Югрой" поставлена задача занять десятое место в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ханты- мансийская "Югра" нацелена сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном и занять десятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Андрей Разин.

В субботу "Югра" уступила в Хельсинки "Йокериту" со счетом 5:6 и лишилась шансов на попадание в плей-офф. Оставшиеся шесть матчей сезона в феврале "Югра" проведет дома. Клуб дважды в своей истории выходил в плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ.

"Конечно, и хоккеистам, и тренерам, и руководителям, и болельщикам принципиально провести успешно домашнюю серию. Нам нужно сделать шажок вперед, а это минимум десятое место. Эту конкретную задачу будем решать в оставшихся играх", - сказал Разин.

Специалист, рассуждая о причинах непопадания в плей- офф, отметил, что команда сама подарила необходимые очки соперникам. "За те 14 игр, которые команда провела при моем тренерском штабе, мы как минимум десять очков отдали соперникам сами. Это и игра с екатеринбургским "Автомобилистом" (0:2. - Прим. ТАСС), когда за полсекунды до конца первого периода мы пропустили гол; это и игра с пекинским "Куньлунем" (2:3 по буллитам), когда мы за минуту до конца выигрывали и умудрились в большинстве пропустить гол; это и игра с рижским "Динамо" (1:2 по буллитам), где мы не использовали массу моментов; это и игра с "Медвешчаком", которая стала самой плохой и абсолютно не удалась (1:4); это и последняя игра с "Йокеритом", когда мы смогли сравнять счет вшестером против троих за четыре минуты до конца, и тут случилось глупейшее удаление за нарушение численного состава. Это нельзя назвать несчастными случаями, зачастую нам мешали собственные ошибки, а удаление за нарушение численного состава вообще считаю детским садом", - заявил тренер.

По словам Разина, тренерский штаб в заключительных матчах сезона рассчитывает на помощь травмированных Константина Панова и Антона Королева. "У Панова была тяжелая травма, он сейчас начал кататься потихонечку. Хотелось бы, чтобы он сыграл в последних трех домашних матчах. Плюс мы надеемся на Королева, который также получил повреждение, это наш небольшой резерв", - резюмировал собеседник ТАСС.

После 54 матчей "Югра" набрала 59 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Ханты- мансийская команда начнет домашнюю серию 1 февраля игрой с рижским "Динамо".