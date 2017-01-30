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В Саранске запущен первый автобус в символике ЧМ-2018

Спорт
30 января, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
На автобусе изображены официальный талисман турнира Забивака, символ Саранска - лиса, достопримечательности - часовня Александра Невского и собор Святого Федора Ушакова
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. В Саранске запущен первый брендированный автобус в символике чемпионата мира по футболу 2018 года за 500 дней до начала турнира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

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Чемпионат мира стартует 14 июня 2018 года. В понедельник отмечается дата - 500 дней до начала мирового первенства в России.

На автобусе изображены официальный талисман турнира Забивака, символ Саранска - лиса, достопримечательности - часовня Александра Невского и собор Святого Федора Ушакова. Его первыми пассажирами стали представители СМИ и активисты двух волонтерских центров. Автобус совершил три остановки - около двух строящихся к ЧМ-2018 гостиниц и стадиона "Мордовия-Арена". Также был организован волонтерский флешмоб: окна в Мордовском университете зажглись в виде цифры "500".

Матчи чемпионата мира 2018 года состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

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