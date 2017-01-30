ФИФА осенью проинспектирует незадействованные в Кубке конфедераций стадионы ЧМ-2018

СМИ: ЦРУ предсказало покушение на Раджива Ганди за пять лет до его убийстваМеждународная панорама 30 января, 18:31
ФИФА осенью проинспектирует незадействованные в Кубке конфедераций стадионы ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:30
Женская сборная России по керлингу победила команду Норвегии на УниверсиадеСпорт 30 января, 18:25
"Футбольные часы" в Волгограде начали обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:21
Назарбаев: ежегодное послание народу будет опубликовано 31 январяМеждународная панорама 30 января, 18:17
Суд подтвердил решение о взыскании с "Антонова" 180,3 млн рублей в пользу Минобороны РФАрмия и ОПК 30 января, 18:11
ФСБ предъявила обвинение в экстремизме замглаве "меджлиса" УмеровуПроисшествия 30 января, 18:11
В Саранске запущен первый автобус в символике ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:10
Тренер: перед "Югрой" поставлена задача занять десятое место в регулярном чемпионате КХЛСпорт 30 января, 17:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) посетит с инспекционным визитом стадионы чемпионата мира - 2018, незадействованные в Кубке конфедераций, в сентябре-октябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.
"Визиты на стадионы запланированы в сентябре-октябре", - сообщили в ФИФА в ответ на запрос, когда комиссия организации посетит арены мирового первенства, которые не примут игры Кубка конфедераций.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве (арены "Лужники" и "Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на- Дону, Калининграде и Екатеринбурге. Игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах - Москве ("Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Инспекционный визит на стадионы Кубка конфедераций состоится в конце февраля - начале марта.