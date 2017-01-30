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Судьи получат первую фиксированную зарплату от РФС не позднее 15 февраля

Спорт
30 января, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее судьи получали зарплату в соответствии с количеством обслуженных матчей
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Арбитры, обслуживающие матчи под эгидой Российского футбольного союза (РФС), получат первую фиксированную зарплату не позднее 15 февраля. Об этом сообщается в заявлении департамента судейства и инспектирования РФС, текст которого приводит официальный портал футбольных арбитров России.

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Ранее судьи получали зарплату в соответствии с количеством обслуженных матчей. Однако с января текущего года РФС утвердил систему фиксированных выплат арбитрам.

"Бухгалтерия РФС произведет первое начисление стабильной части заработной платы и ее перечисление на банковскую карту не позднее 15 февраля 2017 года, - говорится в сообщении. - В список получателей войдут судьи и ассистенты судей категории "Про", завершившие в этом статусе первую часть сезона-2016/17. Остальные кандидаты, успешно прошедшие учебно-тренировочный сбор в Турции, также будут включены в платежную ведомость после рассмотрения единого списка судей высшей группы на заседании судейского комитета РФС и утверждения этого состава исполкомом РФС".

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