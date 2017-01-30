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Выступавший за "Газпром-Югру" Семенов вернулся в волейбольный клуб "Белогорье"Спорт 30 января, 18:59
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БЕЛГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Выступавший за "Газпром- Югру" Константин Семенов пополнил состав волейбольного клуба "Белогорье". Как сообщили ТАСС в пресс-службе белгородского клуба, игрок уже заявлен для участия в чемпионате России.
"Волейбольный клуб "Белогорье" заявил на чемпионат России Константина Семенова, ранее выступавшего за сургутскую команду "Газпром-Югра", - уточнили в клубе.
Ранее Семенов уже выступал за белгородцев, где с 2004 года в течение пяти лет играл за третью команду клуба - "Локомотив-Белогорье-2". Игрок становился бронзовым призером чемпионата Европы среди молодежи в 2008 году. В 2009-м Семенов перешел в пляжный волейбол, в этом виде спорта становился неоднократным победителем и призером чемпионата страны, серебряным призером чемпионата Европы минувшего года, занял четвертое место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
После Игр 2016 года Семенов завершил карьеру в пляжном волейболе и вернулся в классический, подписав соглашение с командой "Газпром-Югра". В Сургуте Семенов был заявлен в качестве доигровщика. В конце года клуб расторг контракт с игроком.