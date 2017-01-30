СМИ: Трамп обязательно выведет США из Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 30 января, 20:05
"Анжи" прервал переговоры по аренде футболиста "Динамо" ДьяковаСпорт 30 января, 19:50
Telegraph: пользователи WhatsApp смогут исправлять и удалять отправленные сообщенияЭкономика и бизнес 30 января, 19:40
Вернблум заявил, что слишком стар для перехода в сильный зарубежный клубСпорт 30 января, 19:26
Юнкер: время для отмены санкций ЕС в отношении РФ еще не пришлоМеждународная панорама 30 января, 19:20
Главный тренер "Челси" Конте уважает решение Ивановича о возможной смене клубаСпорт 30 января, 19:05
Боксер Вашингтон станет соперником Уайлдера после положительной допинг-пробы ВавжикаСпорт 30 января, 19:02
Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера хоккейного клуба "Фрибург"Спорт 30 января, 19:00
Выступавший за "Газпром-Югру" Семенов вернулся в волейбольный клуб "Белогорье"Спорт 30 января, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера швейцарского хоккейного клуба "Фрибург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что главным тренером команды стал Ларри Хурас. По мнению руководителей "Фрибурга", совместная работа двух специалистов поможет команде выйти из кризиса. Быков также входит в совет директоров "Фрибурга".
После 43 матчей команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.