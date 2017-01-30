Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера хоккейного клуба "Фрибург"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера швейцарского хоккейного клуба "Фрибург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что главным тренером команды стал Ларри Хурас. По мнению руководителей "Фрибурга", совместная работа двух специалистов поможет команде выйти из кризиса. Быков также входит в совет директоров "Фрибурга".

После 43 матчей команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.