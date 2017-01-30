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Вернблум заявил, что слишком стар для перехода в сильный зарубежный клуб

Спорт
30 января, 19:26 UTC+3 КАМПОАМОР корр. ТАСС, Павел Гуревич
Футболист ЦСКА о новом контракте, Леониде Слуцком и сборной Швеции
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Понтус Вернблум

Понтус Вернблум

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАМПОАМОР /Испания/, 30 января. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что слишком стар для перехода в сильный зарубежный клуб. Такое мнение он высказал ТАСС.

Шведскому хавбеку в июне исполнится 31 год. В текущем сезоне игрок провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу.

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"В текущее трансферное окно никаких предложений по мне не было, я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб. Я в любом случае уже не буду играть в "Реале" или "Барселоне" и прекрасно отдаю себе в этом отчет. Сейчас мои амбиции - играть в футбол и наслаждаться им", - сказал Вернблум.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2018 года. Игрок отметил, что переговоров по заключению нового соглашения пока не было. При этом Вернблум не уверен, что закончит карьеру именно в ЦСКА.

"Переговоров о новом контракте не было. Посмотрим, что произойдет дальше, но я стараюсь сейчас сосредоточиться на настоящем и не хочу думать, что случится в будущем. Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю настоящий момент, стараюсь не думать, что будет через месяц или два. У меня остается не так много футбольных лет на высоком уровне, и сейчас я максимально наслаждаюсь игрой", - отметил полузащитник.

"Я не знаю, закончу карьеру именно в ЦСКА или нет, - продолжил он. - У меня есть семья, и это будет не только моим решением. Но я не уверен, что так случится. Закончу я здесь или в другой стране - покажет лишь будущее, но, без всякого сомнения, сейчас я здесь очень счастлив".

Слуцкий - главный тренер в моей карьере

В декабре пост главного тренера ЦСКА покинул Леонид Слуцкий, который возглавлял команду с 2009 года. На его место пришел белорусский специалист Виктор Гончаренко, который ранее уже работал в тренерском штабе армейцев в сезоне-2015/16. Вернблум рассказал о различиях между наставниками.

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"У каждого тренера есть свое собственное видение игры. Сейчас мы привыкаем к новым требованиям, которые предъявляет Гончаренко. И могу сказать, что с каждым днем мы все лучше и лучше понимаем друг друга и продолжаем прогрессировать", - сказал Вернблум.

"Может быть, Гончаренко чуть более жесткий, - продолжил он. - Но Слуцкий тоже был очень требовательный, особенно когда дело касалось тренировочного процесса. Когда мы тренируемся, то они жесткие. Но за пределами поля и Слуцкий, и Гончаренко ведут себя с нами расслабленно и весело".

"Сложно сказать об их главном отличии, они оба великолепные специалисты. Они похожи в своих лидерских качествах. Нет такой большой разницы. Этот переход между наставниками получается достаточно мягким, мы не страдаем, потому что оба тренера имеют схожие точки зрения", - подытожил полузащитник.

При этом Вернблум назвал Слуцкого главным тренером в своей карьере.

"Без всякого сомнения, Слуцкий - главный тренер в моей карьере. Мы с ним проработали почти пять лет. Он оказал на меня огромное влияние как в футбольном плане, так и в человеческом, я им восхищаюсь, и я обязан ему очень многим", - сообщил швед.

В сборную Швеции не вернусь, даже если она выйдет на ЧМ-2018

Летом 2016 года Вернблум объявил о завершении карьеры в сборной Швеции. За свою национальную команду полузащитник провел 51 матч, в которых забил два гола.

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"Совсем не хочу возвращаться в сборную. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть свободное время, и я могу уделить его своему восстановлению, залечиванию старых болячек. Мне уже не 20 лет, мне тяжело играть на много фронтов", - сказал Вернблум.

"Даже если моя команда выйдет на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться", - добавил он.

В июле 2016 года бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес получил российское гражданство. Шведский полузащитник признался, что никогда не думал о том, чтобы стать россиянином.

"Я не думал о получении российского гражданства. Те ребята, которые его получали, ни разу не играли за свою сборную. Я сыграл за Швецию 50 матчей, поэтому мне это не нужно. Я бы не хотел играть за другую страну", - отметил футболист.

Вернблум перешел в ЦСКА в январе 2012 года из голландского АЗ. Всего за ЦСКА полузащитник провел 175 игр во всех турнирах и отличился в них 13 раз.

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