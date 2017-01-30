Российским паралимпийцам не разрешили участвовать в квалификации Игр-2018

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

"ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны. В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР", - говорится в сообщении.

Паралимпийский комитет России продолжит подготовку россиян к Играм, несмотря на недопуск к соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством, - говорится в сообщении. - ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Южной Корее".

7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

21 ноября МПК опубликовал список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях. В середине декабря в Бонне состоялась встреча представителей двух организаций, на которой обсуждались данные критерии. 11 января ПКР отправил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации.