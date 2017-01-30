Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Марат Мустафин рекомендован на пост главного тренера футбольного клуба "Мордовия". Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" распространила информацию о том, что Дмитрий Черышев отстранен от работы главным тренером "Мордовии", а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба.

"На должность Бибикова рекомендован директор стадиона "Старт" Алексей Парфененко, а на должность исполняющего обязанности главного тренера - Мустафин", - сказал Киреев.

При этом Черышев утверждает, что еще не знает о своем отстранении. "В первый раз слышу, не знаю, о чем вы говорите. Давайте без комментариев", - сказал Черышев.

Черышев возглавил "Мордовию" перед началом сезона-2016/17. Команда занимает 18-е место в чемпионате Футбольной национальной лиги, в 24 матчах набрав 22 очка. Турнир возобновится после зимнего перерыва в марте.