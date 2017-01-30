Евгений Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал послом Сочи, города-организатора чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Сегодня Россия отмечает 500 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 - крупнейшего футбольного события планеты. Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны и для меня огромная честь стать Послом одного из них - города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение. Город Сочи теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. Три года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать и выиграть с ребятами командную золотую медаль , четвертую Олимпийскую медаль в своих достижениях . Теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события, и я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории Фото опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 30 2017 в 9:48 PST

"Сегодня Россия отмечает 500 дней до чемпионата мира по футболу - крупнейшего футбольного события планеты. Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны, и для меня огромная честь стать послом города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение", - написал Плющенко.

Плющенко завоевал золото Олимпиады 2006 года в одиночном катании, а также Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге.