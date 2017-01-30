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Терентьев: паралимпийцев России могут допустить до Игр-2018 после смены руководства МПК

Спорт
30 января, 21:17 дата обновления: 30 января, 21:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Член Совета спортсменов МПК подчеркнул, что МПК утаивает имена подозреваемых в допинге российских паралимпийцев
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Михаил Терентьев

Михаил Терентьев

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские паралимпийцы могут быть допущены до участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане после смены руководства Международного паралимпийского комитета (МПК), которая должна произойти в сентябре. Такое мнение ТАСС высказал член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

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Исполнительный комитет МПК 29 января принял решение не допускать россиян к участию в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года.

"Если говорить о шансах принять участие в Паралимпийских играх, то они могут появиться после судебных разбирательств. Но все это долгая история. Остается шанс, хоть он и не велик, что перед стартом следующего зимнего сезона нас допустят. С учетом того, что в сентябре будут выборы нового президента МПК, нового состава исполкома организации, можно питать надежды на то, что будет принято такое решение", - сказал Терентьев.

Нынешним президентом МПК является британец Филипп Крейвен, который возглавляет организацию с 2001 года.

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Собеседник агентства подчеркнул, что неучастие россиян в таких важных стартах как чемпионат мира, не дает им возможности отобраться на Паралимпийские игры. "Это очень печальное решение, которое негативно скажется на развитии международного паралимпийского движения. Аргументы ПКР не были услышаны. Международный спорт потеряет в зрелищности, даже по последним соревнованиям видно, насколько снизилось число участников, что приведет и к падению их уровня", - сказал он.

Терентьев заявил, что МПК и глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен до сих пор не назвали ПКР имена подозреваемых в нарушении антидопинговых правил спортсменов.

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"Фамилии спортсменов Макларен не сообщает ни ПКР, ни WADA. Говорится о каких-то нарушениях со стороны государства или государственных ведомств, но конкретных имен и фамилий спортсменов, которые бы могли иметь возможность защитить себя в международном правовом поле, не называется. Это говорит о том, что нынешний состав исполкома не способен принимать решения, опираясь на здравый смысл", - сказал Терентьев.

Изначально в нарушении антидопинговых правил подозревались 35 российских спортсменов, поскольку, согласно данным комиссии Макларена, с их допинг-пробами в период с 2011 по 2015 год проводились манипуляции. Однако после выяснилось, что 15 человек из этого списка представляют другие страны.

7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

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