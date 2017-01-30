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Две шайбы Жердева и Аляева помогли "Торпедо" победить "Спартак" в матче КХЛ

Спорт
30 января, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:1
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" обыграло московский "Спартак" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей отличились Николай Жердев (12-я и 27-я минуты), Артем Аляев (41, 46) и Евгений Мозер. У красно-белых отличился Константин Глазачев (13).

В прошлом матче против череповецкой "Северстали" москвичи смогли прервать серию из 10 поражений.

"Торпедо" занимает третью строчку в таблице Западной конференции КХЛ (101 очко). "Спартак" идет 13-м, имея в активе 62 балла. Ранее красно-белые лишились шансов на выход в плей-офф.

Следующий матч "Торпедо" проведет 1 февраля дома против "Сочи", "Спартак" 3 февраля также дома встретится с "Сочи".

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