Сватковский: строительство стадиона в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 идет в хорошем темпе

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строительство стадиона в Нижнем Новгороде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, идет в хорошем темпе. Об этом ТАСС рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"Основные работы, запланированные на январь, выполнены. Мы практически полностью закончили козырек, планируется, что в марте полностью его закроем поликарбонатом и уже начнем заниматься непосредственно полем, - сказал Сватковский. - Выбрана компания с опытом работы по футбольным и гольф-полям, где работают профессиональные агрономы. Мы движемся в хорошем темпе и по срокам окончания работ, а это конец 2017 года - начало 2018-го, стадион будет готов".

По словам замгубернатора, одной из главных задач для строителей в нынешнем году будет засеивание поля. "Его качество является основным элементов внимания ФИФА. Этому мы уделяем особое внимание, ситуация очень плотно контролируется. Все идет по графику", - сказал он.

Также в городе ведется работа по модернизированию взлетных полос местного аэропорта и строительство восьми гостиниц, отметил Сватковский.

"Аэропорт у нас был модернизирован, введен в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас идет капитальный ремонт взлетно-посадочных полос, чтобы принимать самолеты всех типов. Что касается гостиниц, то гостиничный фонд у нас практически согласован с оргкомитетом. По программе у нас строятся восемь гостиниц, и как заверили застройщики, все объекты будут введены в эксплуатацию в срок", - подчеркнул замгубернатора.

"Стадион Нижний Новгород" (официальное название арены на период чемпионата мира. - Прим. ТАСС) начали строить в 2015 году, арена будет вмещать 45 тысяч зрителей. Ранее вице-премьер РФ и председатель оргкомитета чемпионата мира Виталий Мутко в ходе инспекции оргкомитета сообщил, что первый матч на стадионе должен пройти в апреле 2018 года. Нижний Новгород примет шесть матчей турнира, включая четвертьфинальный.