Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сватковский: строительство стадиона в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 идет в хорошем темпе

Спорт
30 января, 22:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам замгубернатора, одной из главных задач для строителей в нынешнем году будет засеивание поля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строительство стадиона в Нижнем Новгороде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, идет в хорошем темпе. Об этом ТАСС рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Смотрите также
Более 5 тыс. кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 набрали в Нижнем Новгороде

"Основные работы, запланированные на январь, выполнены. Мы практически полностью закончили козырек, планируется, что в марте полностью его закроем поликарбонатом и уже начнем заниматься непосредственно полем, - сказал Сватковский. - Выбрана компания с опытом работы по футбольным и гольф-полям, где работают профессиональные агрономы. Мы движемся в хорошем темпе и по срокам окончания работ, а это конец 2017 года - начало 2018-го, стадион будет готов".

По словам замгубернатора, одной из главных задач для строителей в нынешнем году будет засеивание поля. "Его качество является основным элементов внимания ФИФА. Этому мы уделяем особое внимание, ситуация очень плотно контролируется. Все идет по графику", - сказал он.

Смотрите также
На стадионе "Нижний Новгород" завершается возведение каркаса крыши к ЧМ-2018

Также в городе ведется работа по модернизированию взлетных полос местного аэропорта и строительство восьми гостиниц, отметил Сватковский.

"Аэропорт у нас был модернизирован, введен в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас идет капитальный ремонт взлетно-посадочных полос, чтобы принимать самолеты всех типов. Что касается гостиниц, то гостиничный фонд у нас практически согласован с оргкомитетом. По программе у нас строятся восемь гостиниц, и как заверили застройщики, все объекты будут введены в эксплуатацию в срок", - подчеркнул замгубернатора.

"Стадион Нижний Новгород" (официальное название арены на период чемпионата мира. - Прим. ТАСС) начали строить в 2015 году, арена будет вмещать 45 тысяч зрителей. Ранее вице-премьер РФ и председатель оргкомитета чемпионата мира Виталий Мутко в ходе инспекции оргкомитета сообщил, что первый матч на стадионе должен пройти в апреле 2018 года. Нижний Новгород примет шесть матчей турнира, включая четвертьфинальный.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу
2
СМИ: Украина представила логотип и слоган для "Евровидения-2017"
3
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
4
Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области
5
Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некуда
6
На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с коляской
7
Суд подтвердил решение о взыскании с "Антонова" 180,3 млн рублей в пользу Минобороны РФ
Темы дня
Реклама