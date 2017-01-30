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Минское "Динамо" продлило победную серию до четырех матчей в КХЛ, обыграв "Йокерит"

Спорт
30 января, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:0
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над финским "Йокеритом" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Фредрик Петтерссон (15-я минута), Роб Клинкхаммер (19) и Марк-Андре Граньяни (59).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место, набрав в 53 матчах 93 очка, "Йокерит" с 82 очками после 55 игр идет восьмым.

"Динамо" в следующем матче 1 февраля в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом", "Йокерит" в тот же день также на выезде сыграет с астанинским "Барысом".

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