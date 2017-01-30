Минское "Динамо" продлило победную серию до четырех матчей в КХЛ, обыграв "Йокерит"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над финским "Йокеритом" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Фредрик Петтерссон (15-я минута), Роб Клинкхаммер (19) и Марк-Андре Граньяни (59).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место, набрав в 53 матчах 93 очка, "Йокерит" с 82 очками после 55 игр идет восьмым.

"Динамо" в следующем матче 1 февраля в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом", "Йокерит" в тот же день также на выезде сыграет с астанинским "Барысом".