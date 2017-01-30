Нападающий "Филадельфии" Симмондс признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Форвард "Филадельфии" Уэйн Симмондс признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В двух победных для его клуба матчах 28-летний канадец забросил две шайбы, также он был признан самым ценным игроком Матча всех звезд НХЛ.

Второй звездой недели признан нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло, набравший 6 очков (5 шайб + 1 передача) в трех матчах. Во встрече с "Колорадо" (5:2) он забросил четыре шайбы.

Третья звезда - голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, на счету которого два матча без пропущенных шайб.