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Нападающий "Филадельфии" Симмондс признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
30 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Канадец был назван самым ценным игроком Матча всех звезд
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Уэйн Симмондс

Уэйн Симмондс

© Mark J. Terrill/AP

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Форвард "Филадельфии" Уэйн Симмондс признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В двух победных для его клуба матчах 28-летний канадец забросил две шайбы, также он был признан самым ценным игроком Матча всех звезд НХЛ.

Второй звездой недели признан нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло, набравший 6 очков (5 шайб + 1 передача) в трех матчах. Во встрече с "Колорадо" (5:2) он забросил четыре шайбы.

Третья звезда - голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, на счету которого два матча без пропущенных шайб.

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