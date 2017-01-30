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Сборная России разгромила команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею с мячом

Спорт
30 января, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Россияне стартовали на турнире победой со счетом 9:2
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сборная России в своем стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана со счетом 9:2. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

В составе россиян голы забили Артем Бондаренко (4, 5, 35 и 73-я минуты), Евгений Иванушкин (32, 47), Алан Джусоев (37), Юрий Шардаков (58) и Джанис Бефус (49).

Турнир завершится 5 февраля.

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