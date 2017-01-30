EAA: несколько легкоатлетов РФ выступят на ЧЕ-2017 в помещении под нейтральным флагом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Один или два российских легкоатлета примут участие в чемпионате Европы 2017 года в помещении под нейтральным флагом. Об этом сообщил глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен, слова которого приводит портал Insidethegames.

Он также отметил, что еще несколько российских легкоатлетов подали заявки на выступление на чемпионате Европы. "Я знаю, что россияне хотят участвовать в ЧЕ, у нас уже есть один или два спортсмена, которые выступят", - сказал Хансен.

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. В начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Ранее соответствующие заявки в IAAF направили несколько российских спортсменов, в числе которых олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке.

Чемпионат Европы в помещении 2017 года пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.