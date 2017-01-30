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EAA: несколько легкоатлетов РФ выступят на ЧЕ-2017 в помещении под нейтральным флагом

Спорт
30 января, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов
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Глава ЕАА Свейн Арне Хансен

Глава ЕАА Свейн Арне Хансен

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Один или два российских легкоатлета примут участие в чемпионате Европы 2017 года в помещении под нейтральным флагом. Об этом сообщил глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен, слова которого приводит портал Insidethegames.

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Он также отметил, что еще несколько российских легкоатлетов подали заявки на выступление на чемпионате Европы. "Я знаю, что россияне хотят участвовать в ЧЕ, у нас уже есть один или два спортсмена, которые выступят", - сказал Хансен.

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. В начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Ранее соответствующие заявки в IAAF направили несколько российских спортсменов, в числе которых олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке.

Чемпионат Европы в помещении 2017 года пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.

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