Противолодочный самолет Ил-38Н получит имя бывшего командующего авиацией ВМФ ПотаповаАрмия и ОПК 31 января, 0:37
Агент: футболист Маурисио останется в "Зените", несмотря на интерес "Халла"Спорт 31 января, 0:27
Пучков в Приморье проверит ход ликвидации последствий прошлогоднего наводненияПроисшествия 31 января, 0:25
Медведев проведет в Кирове совещание о развитии ОПКАрмия и ОПК 31 января, 0:07
Нетаньяху намерен убедить Трампа ввести санкции в отношении Ирана после испытания ракетыМеждународная панорама 30 января, 23:59
Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем ЛиндерманомСпорт 30 января, 23:54
Боец UFC Макгрегор не будет сниматься в новом сезоне "Игры Престолов"Спорт 30 января, 23:52
Обама поддержал протесты против указов ТрампаМеждународная панорама 30 января, 23:48
Дверная щель для паралимпийцев: россиянам преградили путь на Игры-2018Спорт 30 января, 23:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор опроверг информацию, что он будет сниматься в новом сезоне телесериала "Игра Престолов". Слова спортсмена приводит телеканал tvguide.
Ранее глава UFC Дайна Уайт подтвердил участие Макгрегора в съемках сериала. Отмечалось, что ирландец сыграет члена экипажа персонажа Эурона Грэйджоя, причем герой бойца не может говорить, так как по сюжету ему отрезали язык.
"Однажды Уайт предложил мне роль в "Игре Престолов", на что я ему ответил, что хочу услышать цифру на мой следующий бой,- сказал Макгрегор.- Это был единственный раз, когда я слышал об этом сериале. Я никогда не связывался с представителями "Игры Престолов", не верьте всему, что вы слышите".
Сериал "Игра престолов" пользуется большой популярностью у зрителей. Он стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Шестой сезон (10 фильмов) сериала оценивается в $100 млн.