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Боец UFC Макгрегор не будет сниматься в новом сезоне "Игры Престолов"

Спорт
30 января, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ирландец мог сыграть члена экипажа персонажа Эурона Грэйджоя
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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор опроверг информацию, что он будет сниматься в новом сезоне телесериала "Игра Престолов". Слова спортсмена приводит телеканал tvguide.

Ранее глава UFC Дайна Уайт подтвердил участие Макгрегора в съемках сериала. Отмечалось, что ирландец сыграет члена экипажа персонажа Эурона Грэйджоя, причем герой бойца не может говорить, так как по сюжету ему отрезали язык.

"Однажды Уайт предложил мне роль в "Игре Престолов", на что я ему ответил, что хочу услышать цифру на мой следующий бой,- сказал Макгрегор.- Это был единственный раз, когда я слышал об этом сериале. Я никогда не связывался с представителями "Игры Престолов", не верьте всему, что вы слышите".

Сериал "Игра престолов" пользуется большой популярностью у зрителей. Он стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Шестой сезон (10 фильмов) сериала оценивается в $100 млн.

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