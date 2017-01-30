Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем Линдерманом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Известный российский боец ММА и бывший чемпион "Беллатор" Виталий Минаков проведет следующий поединок 23 февраля в Химках против американца Ди Джея Линдермана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора поединка компании Fight Nights.

В активе 33-летнего американца 20 побед и 11 поражений в ММА.

На счету 31-летнего Минакова 18 побед и ни одного поражения. В настоящий момент он имеет контракт на четыре боя с организацией "Беллатор", в которой он был чемпионом в тяжелом весе.