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Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем Линдерманом

Спорт
30 января, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
На счету 31-летнего россиянина 18 побед и ни одного поражения
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Виталий Минаков

Виталий Минаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Известный российский боец ММА и бывший чемпион "Беллатор" Виталий Минаков проведет следующий поединок 23 февраля в Химках против американца Ди Джея Линдермана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора поединка компании Fight Nights.

В активе 33-летнего американца 20 побед и 11 поражений в ММА.

На счету 31-летнего Минакова 18 побед и ни одного поражения. В настоящий момент он имеет контракт на четыре боя с организацией "Беллатор", в которой он был чемпионом в тяжелом весе.

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