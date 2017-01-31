Агент: футболист Маурисио останется в "Зените", несмотря на интерес "Халла"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник санкт- петербургского "Зенита" Маурисио останется в российском клубе, несмотря на предложение английского "Халла". Об этом сообщил агент бразильского футболиста Пьер Фернандес, слова которого приводит бразильский портал Lance.

Ранее ТАСС сообщил, что английский "Халл Сити" сделал "Зениту" предложение по 28-летнему полузащитнику.

Агент подтвердил информацию об интересе английского клуба, однако игрок останется в Санкт-Петербурге.

"По игроку (Маурисио) были переговоры, но мы приняли решение, что еще не время покидать Россию, ведь Маурисиу очень важен тренерскому штабу команды, а футболист доволен жизнью в Санкт-Петербурге. Предложение "Халла" было хорошим, но игрок останется в клубе", - сказал Фернандес.

Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека". С тех пор он принял участие в 35 встречах команды и забил четыре гола. В составе сине-бело- голубых он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В июле прошлого года Маурисио заявил, что был бы не прочь получить гражданство РФ.