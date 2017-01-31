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Агент: футболист Маурисио останется в "Зените", несмотря на интерес "Халла"

Спорт
31 января, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее ТАСС сообщил, что английский "Халл Сити" сделал "Зениту" предложение по 28-летнему полузащитнику
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Маурисио

Маурисио

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник санкт- петербургского "Зенита" Маурисио останется в российском клубе, несмотря на предложение английского "Халла". Об этом сообщил агент бразильского футболиста Пьер Фернандес, слова которого приводит бразильский портал Lance.

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Маурисио
Источник: "Халл Сити" сделал предложение "Зениту" по Маурисио

Ранее ТАСС сообщил, что английский "Халл Сити" сделал "Зениту" предложение по 28-летнему полузащитнику.

Агент подтвердил информацию об интересе английского клуба, однако игрок останется в Санкт-Петербурге.

"По игроку (Маурисио) были переговоры, но мы приняли решение, что еще не время покидать Россию, ведь Маурисиу очень важен тренерскому штабу команды, а футболист доволен жизнью в Санкт-Петербурге. Предложение "Халла" было хорошим, но игрок останется в клубе", - сказал Фернандес.

Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека". С тех пор он принял участие в 35 встречах команды и забил четыре гола. В составе сине-бело- голубых он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В июле прошлого года Маурисио заявил, что был бы не прочь получить гражданство РФ.

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