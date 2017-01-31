Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Бенфика" проиграл "Витории" в чемпионате Португалии, прервав 42-матчевую голевую серию

Спорт
31 января, 1:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Встреча в Сетубале завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MANUEL DE ALMEIDA

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Лиссабонская "Бенфика" уступила "Витории" из Сетубала со счетом 0:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Португалии по футболу и прервала 42-матчевую голевую серию.

Единственный мяч в матче забил Зе Мануэл на 21-й минуте. Футболисты "Бенфики" впервые за 42 игры во всех турнирах не смогли забить гол.

"Бенфика" потерпела второе поражение в 19 матчах, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Витория" идет на шестой строчке, имея в активе 28 очков после 19 игр.

В следующем матче 6 февраля "Бенфика" дома сыграет против "Насьоналя". В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы 14 февраля на своем поле встретятся с "Боруссией" из Дортмунда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Обама поддержал протесты против указов Трампа
3
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу
4
Власти США изучают новые данные о смерти журналистки, расследовавшей убийство Кеннеди
5
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
Темы дня
Реклама