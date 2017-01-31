ФК "Бенфика" проиграл "Витории" в чемпионате Португалии, прервав 42-матчевую голевую серию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Лиссабонская "Бенфика" уступила "Витории" из Сетубала со счетом 0:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Португалии по футболу и прервала 42-матчевую голевую серию.

Единственный мяч в матче забил Зе Мануэл на 21-й минуте. Футболисты "Бенфики" впервые за 42 игры во всех турнирах не смогли забить гол.

Benfica had scored in 4️⃣2️⃣ consecutive games in all competitions before Monday's loss pic.twitter.com/yF5DTN9ois — Champions League (@ChampionsLeague) 30 января 2017 г.

"Бенфика" потерпела второе поражение в 19 матчах, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Витория" идет на шестой строчке, имея в активе 28 очков после 19 игр.

В следующем матче 6 февраля "Бенфика" дома сыграет против "Насьоналя". В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы 14 февраля на своем поле встретятся с "Боруссией" из Дортмунда.