Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2019 по баскетболу пройдет 7 мая в Гуанчжоу

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд пройдет 7 мая в китайском Гуанчжоу. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации баскетбола (FIBA).
Дата жеребьевки была утверждена на заседании центрального совета FIBA, которое прошло на выходных в Швейцарии. Исполком организации принял решение о том, что FIBA организует допинг-контроль спортсменов, а также обеспечит трансляции всех матчей отборочного турнира ЧМ-2019.
Чемпионат мира 2019 года по баскетболу состоится в Китае. Сборная КНР автоматически квалифицировалась на чемпионат как страна-организатор. Начиная с данного розыгрыша чемпионата мира применяется новая система отбора - путевки в финальную часть не разыгрываются на континентальных чемпионатах, а чемпион ОИ и чемпион мира не получают право автоматического участия. FIBA также не будет распределять "уайлд-кард" (специальное приглашение) на чемпионат мира.
Впервые участие в чемпионате мира примут 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. 31 участник предстоящего чемпионата мира определится по итогам квалификационного турнира, который начнется осенью 2017 и окончится зимой 2019. Ранее федерация приняла решение передвинуть турнир с 2018-го на 2019 год. Чемпионат мира в Китае станет первым за 50 лет, который состоится не в один год с чемпионатом мира по футболу.
Действующим чемпионом мира является сборная США, которая в финале первенства 2014 года в Испании обыграла команду Сербии (129:92).