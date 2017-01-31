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Указ Трампа не повлияет на доступ иностранных спортсменов на турниры в США

Спорт
31 января, 3:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Для спортсменов и официальных лиц будет внедрена программа "ускоренного доступа" на международные соревнования на территории США
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Дональд Трамп на матче НБА

Дональд Трамп на матче НБА

© EPA/ANDREW GOMBERT

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство США сообщило Национальному олимпийскому комитету (НОК) страны, что последние указы президента Дональда Трампа не повлияют на участие иностранных спортсменов в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление НОК.

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В последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

В заявлении говорится о начале совместной работы правительства и НОК по внедрению программы "ускоренного доступа" для спортсменов и официальных лиц на международные турниры в США.

Ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации обратилось в Госдепартамент США с просьбой разъяснить, каким образом новая миграционная политика США повлияет на положение игроков лиги. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) также попросила гарантий, что новая иммиграционная политика не повлияет на проведение в стране чемпионата мира по легкой атлетике в 2021 году. Американский город Лос-Анджелес претендует на проведение ОИ-2024.

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