Клуб НХЛ "Айлендерс" продлил контракт с вратарем Грайссом на три года

Томас Грайсс в матче за сборную Германии по хоккею на ЧМ-2016 в Москве © EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" продлил соглашение с немецким голкипером Томасом Грайссом на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации ESPN сумма трехлетнего соглашения составит $10 млн.

31-летний голкипер провел в текущем регулярном чемпионате 25 матчей (24 - в стартовом составе), в которых одержал 14 побед и потерпел 10 поражений (3 - в овертайме). В 25 матчах Грайсс отразил 698 из 752 бросков (92,8%), в среднем пропуская 2,25 гола за игру. В двух матчах немецкий вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности.

Грайсс был выбран клубом "Сан-Хосе" под общим 94-м номером на драйте новичков 2004 года. В "Айлендерс" он перешел летом 2015 года в качестве свободного агента. В составе сборной Германии хоккеист выступал на Олимпийских играх 2006 и 2010, а также на чемпионате мира 2016 года. В составе команды Европы Грайсс стал финалистом Кубка мира по хоккею, который прошел в сентябре в Торонто.

"Айлендерс" занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 47 матчах.