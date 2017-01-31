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"Майами" обыграл "Бруклин" в матче НБА и одержал восьмую победу подряд

Спорт
31 января, 6:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова проиграл шестой матч кряду и продолжает занимать последнее место на Востоке
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Главный тренер "Бруклина" Кенни Аткинсон (в центре)

Главный тренер "Бруклина" Кенни Аткинсон (в центре)

© EPA/PETER FOLEY

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Клуб "Майами" обыграл "Бруклин" со счетом 104:96 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и одержал восьмую победу подряд.

Самым результативным игроком матче стал защитник хозяев Горан Драгич, набравший 20 очков. В составе "Бруклина" больше всех очков набрал форвард Боян Богданович - 16.

"Майами" одержал восьмую победу подряд (18-ю - в 49 матчах) и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В свою очередь, клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова проиграл шестой матч кряду и продолжает занимать последнее место на Востоке, одержав девять побед в 48 играх.

В следующем матче 2 февраля "Майами" дома встретится с "Атлантой", в тот же день "Бруклин" на своем паркете сыграет против "Нью-Йорка".

В параллельном матче игрового дня "Филадельфия" дома обыграла "Сакраменто" со счетом 122:119.

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