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Российская лыжница Нечаевская завоевала золото Универсиады в гонке преследования

Спорт
31 января, 7:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Второе место заняли еще одна представительница России Лилия Васильева
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская лыжница Анна Нечаевская завоевала золотую медаль в гонке преследования на 5 км свободным стилем. Спортсменка показала результат 13 минут 29,7 секунды.

Второе место заняла еще одна представительница России Лилия Васильева (отставание 18,1 секунды), третьей стала Анна Шевченко из Казахстана (+21,3).

Россиянка Мария Давыденкова показала пятый результат (+1.01,7), Ольга Репницына - шестая (+1.02,1), Ксения Малеванная - 11-я (+1.40,0), Оксана Главацких - 13-я (+1.45,1).

Универсиада завершится 8 февраля, следующие зимние Игры состоятся в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей

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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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