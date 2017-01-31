Власти Нижегородской области рассчитывают, что "Олимпиец" выйдет в РФПЛ к 2020 году

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский у макета футбольного стадиона "Нижний Новгород", строящегося для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года © Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Власти Нижегородской области рассчитывают, что футбольный клуб "Олимпиец" должен попасть в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) в период с 2019 по 2020 гг. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Ранее в РФПЛ на протяжении трех сезонов с 2011 года выступала нижегородская "Волга", которая покинула элитный дивизион по итогам сезона-2013/14. Сыграв затем два сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), "Волга" была расформирована, а ее преемником стал "Олимпиец", выступающий во втором дивизионе в зоне "Урал-Поволжье", где в нынешнем чемпионате занимает второе место, набрав 33 очка в 16 матчах.

"После того, как прекратила свое существование "Волга", мы приняли решение сосредоточить свое внимание на "Олимпийце". Он начинает во второй лиге, задача - подготовить к ближайшему году команду уровня, как минимум, ФНЛ, и в перспективе, в 2019 или 2020 годах попасть в РФПЛ".

Сватковский отмечает, что "Олимпиец" попадет в РФПЛ, когда в области будет готова вся инфраструктура, строящаяся в рамках подготовки к чемпионату мира, в том числе и арена для матчей мирового первенства.

"Когда у нас будет готова вся инфраструктура, чтобы клуб выступал в РФПЛ, мы планируем в 2019 году подойти с тем составом и тренерским штабом, чтобы составить достойную конкуренцию остальным клубам премьер-лиги", - отметил он.