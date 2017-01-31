Футболист "Халла" Мэйсон, получивший перелом черепа в игре с "Челси", выписан из больницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Халл" Райан Мэйсон, который получил перелом черепа в матче чемпионата страны против "Челси", выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба "Халла".

На 12-й минуте встречи, которая прошла 22 января и завершилась победой лондонской команды со счетом 2:0, 25-летний игрок столкнулся с защитником "Челси" Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада "Халла" воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован. В больнице он перенес операцию.

Футболист будет проходить реабилитацию в домашних условиях. О сроках восстановления не сообщается.

Мэйсон выступает за "Халл" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в различных турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.