New York Post: клуб НХЛ "Рейнджерс" продлил контракт с главным тренером Виньо

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Ален Виньо продлил контракт с клубом на два года. Об этом сообщает американское издание New York Post.
Виньо возглавил "Рейнджерс" летом 2013 года. Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф, дойдя в 2014 году до финала.
В текущем регулярном чемпионате "Рейнджерс" занимают пятую строчку в Восточной конференции, набрав 63 очка в 49 матчах.