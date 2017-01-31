Вернблум: прекрасно понимаю футболистов, уезжающих в Китай за деньгами

КАМПОАМОР /Испания/, 31 января. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Шведский полузащитник российского ЦСКА Понтус Вернблум может понять футболистов, уезжающих в чемпионат Китая за деньгами, но при этом сам не перешел бы в азиатский клуб. Об этом он сообщил ТАСС.

В текущее трансферное окно из российского в китайский чемпионат перешел бельгийский полузащитник "Зенита" Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь") и хавбек "Краснодара" Один Ахмедов из Узбекистана ("Шанхай СИПГ", за который выступает бразилец Халк, перешедший туда из "Зенита").

"Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы. Футбол - это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе, и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда", - считает Вернблум.

"Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами, - продолжил он. - Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: "Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?". Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально - игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс".

"Если я был бы один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты - я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался", - подытожил игрок.

На данный момент в чемпионате Китая также играют Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо, Оскар, Асамоа Гьян, Карлос Тевес, который после перехода в "Шанхай Шэньхуа" стал самым высокооплачиваемым игроком мира.