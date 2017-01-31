Вернблум: прекрасно понимаю футболистов, уезжающих в Китай за деньгами

Курский производитель панелей ПВХ обновил производственные мощностиБанк историй успеха 31 января, 9:02
Вернблум: прекрасно понимаю футболистов, уезжающих в Китай за деньгамиСпорт 31 января, 9:01
New York Post: клуб НХЛ "Рейнджерс" продлил контракт с главным тренером ВиньоСпорт 31 января, 8:51
Власти Нижегородской области рассчитывают, что "Олимпиец" выйдет в РФПЛ к 2020 годуСпорт 31 января, 8:10
Президент Мексики предрек стране непростые времена из-за осложнения отношений с СШАМеждународная панорама 31 января, 8:01
Ростехнадзор признал взрывоопасным участок шахты "Заречная" в Кемеровской областиПроисшествия 31 января, 7:50
Южная Корея усилит контроль качества батарей телефонов после инцидентов с SamsungЭкономика и бизнес 31 января, 7:50
Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетейСибирь 31 января, 7:30
Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛСпорт 31 января, 7:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАМПОАМОР /Испания/, 31 января. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Шведский полузащитник российского ЦСКА Понтус Вернблум может понять футболистов, уезжающих в чемпионат Китая за деньгами, но при этом сам не перешел бы в азиатский клуб. Об этом он сообщил ТАСС.
В текущее трансферное окно из российского в китайский чемпионат перешел бельгийский полузащитник "Зенита" Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь") и хавбек "Краснодара" Один Ахмедов из Узбекистана ("Шанхай СИПГ", за который выступает бразилец Халк, перешедший туда из "Зенита").
"Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы. Футбол - это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе, и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда", - считает Вернблум.
"Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами, - продолжил он. - Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: "Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?". Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально - игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс".
"Если я был бы один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты - я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался", - подытожил игрок.
На данный момент в чемпионате Китая также играют Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо, Оскар, Асамоа Гьян, Карлос Тевес, который после перехода в "Шанхай Шэньхуа" стал самым высокооплачиваемым игроком мира.