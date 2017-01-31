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Вернблум: не испытываю волнения по поводу возможного чемпионства "Спартака"

Спорт
31 января, 10:09 UTC+3 КАМПОАМОР корр. ТАСС, Павел Гуревич
Футболист ЦСКА отметил, что главное для него - победы его команды
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Понтус Вернблум

Понтус Вернблум

© Александр Щербак/ТАСС

КАМПОАМОР /Испания/, 31 января. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Шведский полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум не испытывает волнения по поводу возможной победы в чемпионате России по футболу столичного "Спартака". Об этом он рассказал ТАСС.

После 17 туров чемпионата страны ЦСКА занимает третье место с 32 очками. На первой позиции идет "Спартак" с 40 баллами, следом располагается "Зенит", в активе которого 35 очков.

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"Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать "Спартак". К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах. Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться", - сказал футболист.

"Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства "Спартака". Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал", - добавил он.

Полузащитник не обращает внимания на то, что конкуренты заметно усилились в текущее трансферное окно. "Они всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени", - подытожил хавбек.

Зимой состав "Спартака" пополнили Георгий Джикия (защитник, "Амкар"), Александр Селихов (вратарь, "Амкар"), Александр Самедов (полузащитник, "Локомотив") и Луис Адриано (нападающий, "Милан"). В "Зенит" перешли Иоан Молло (полузащитник , "Крылья Советов"), Ибрагим Цаллагов (полузащитник , "Крылья Советов"), Андрей Лунев (вратарь, "Уфа") и Эрнани (полузащитник, "Атлетико Паранаэнсе").

Оланаре будет полезен ЦСКА

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В субботу ЦСКА объявил о возвращении в команду Аарона Оланаре, который подписал контракт с командой на 4,5 года. Ранее нигериец уже выступал за армейцев на правах аренды во второй части сезона-2015/16. Однако в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий получил тяжелую травму, из-за который не мог играть на протяжении девяти месяцев.

"Без сомнений, Оланаре усилит нашу команду. Прежде чем Аарон получил травму в прошлом сезоне, он был огромной частью команды, очень хорошо играл. Я уверен, когда он наберет кондиции, будет в абсолютном порядке и будет полезен ЦСКА", - отметил полузащитник.

В составе красно-синих нигериец провел 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Права на футболиста ранее принадлежали китайскому клубу "Гуанчжоу".

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