Строительство Дворца водных видов спорта в Крыму начнется в августе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Строительство Дворца водных видов спорта начнется в Крыму в августе, сообщила на рабочей встрече с главой республики Сергеем Аксеновым министр спорта региона Елизавета Кожичева.

"В прошлом году был завершен первый этап проектных работ по строительству Дворца водных видов спорта - 25 млн рублей. В этом году завершаем проектирование и с августа приступаем к строительству", - цитирует Кожичеву пресс-служба главы Крыма.

Кроме того, сообщила министр, завершаются проектные работы по пяти объектам в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма. Это дворец спорта в Евпатории, стадион "Авангард" в Ялте, училище олимпийского резерва, школа пулевой стрельбы и Центр спортивной подготовки сборных Симферополя.

Кожичева сообщила, что в 2016 году процент занимающихся физкультурой и спортом в Крыму увеличился на 3,5%, среди студентов - на 5%, среди лиц с ограниченными возможностями - на 1,5%.

Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что для развития спорта в Крыму на период до 2020 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона выделено свыше 4 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В декабре прошлого года правительство РФ пересмотрело параметры данной ФЦП, увеличив ее финансирование на 8,7% - до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.