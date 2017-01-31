Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство Дворца водных видов спорта в Крыму начнется в августе

Спорт
31 января, 10:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Также завершаются проектные работы по пяти объектам в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Строительство Дворца водных видов спорта начнется в Крыму в августе, сообщила на рабочей встрече с главой республики Сергеем Аксеновым министр спорта региона Елизавета Кожичева.

"В прошлом году был завершен первый этап проектных работ по строительству Дворца водных видов спорта - 25 млн рублей. В этом году завершаем проектирование и с августа приступаем к строительству", - цитирует Кожичеву пресс-служба главы Крыма.

Смотрите также
Крым
Более 300 спортплощадок будет открыто в Крыму в 2017 году

Кроме того, сообщила министр, завершаются проектные работы по пяти объектам в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма. Это дворец спорта в Евпатории, стадион "Авангард" в Ялте, училище олимпийского резерва, школа пулевой стрельбы и Центр спортивной подготовки сборных Симферополя.

Кожичева сообщила, что в 2016 году процент занимающихся физкультурой и спортом в Крыму увеличился на 3,5%, среди студентов - на 5%, среди лиц с ограниченными возможностями - на 1,5%.

Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что для развития спорта в Крыму на период до 2020 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона выделено свыше 4 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В декабре прошлого года правительство РФ пересмотрело параметры данной ФЦП, увеличив ее финансирование на 8,7% - до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
4
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
5
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
6
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
7
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
Темы дня
Реклама