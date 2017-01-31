Клуб НХЛ "Калгари" подписал однодневный контракт с 9-летним болельщиком

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари" подписал однодневный контракт с 9-летним болельщиком Фионом Дали и провел с его участием пресс- конференцию. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
Мальчик занимается следж-хоккеем в клубе "Калгари Веном". Новичок познакомился с игроками команды, а также провел с ними тренировку.
"Калгари" занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 52 матчах.
#Flames sign star from Calgary Venom of @YYCsledge. Fionn Daly gets his jersey from Brad Treliving. @FlamesFdn pic.twitter.com/DkxUXLgDoU— Rob Kerr (@FAN960RKerr) 30 января 2017 г.