Кинэн опроверг информацию о возможном назначении главным тренером ХК "Салават Юлаев"

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Известный канадский специалист Майк Кинэн назвал слухами информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом он сообщил ТАСС.
В понедельник газета "Советский спорт" сообщила о том, что Кинэн может заменить на посту главного тренера "Салавата" Игоря Захаркина. Генеральный директор клуба Валерий Нургутдинов сообщил ТАСС, что вопрос смены тренера в клубе не обсуждался. "Салават Юлаев" на данный момент занимает пятое место в Восточной конференции, но еще не обеспечил себе место в плей-офф, при этом команда потерпела семь поражений подряд в регулярном чемпионате.
"У меня нет ответа на вопрос по поводу позиции тренера. Сейчас это всего лишь слухи и спекуляции", - сказал Кинэн.
Последним клубом Кинэна был магнитогорский "Металлург", в котором он с 2013 по 2015 год работал в качестве главного тренера, а затем, до середины 2016 года, - советником президента клуба. Кинэн является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшим в качестве главного тренера как Кубок Стэнли (в 1994 году с "Нью-Йорк Рейнджерс"), так и Кубок Гагарина (в 2014 году с "Металлургом"). Также он со сборной Канады в 1987 и 1991 годах выиграл Кубок Канады.
"У меня нет пока каких-либо предложений, но есть обсуждения с рядом клубов", - добавил специалист.