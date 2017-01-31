Российский лыжник Ростовцев завоевал золото в гонке преследования на Универсиаде

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Российский лыжник Ростовцев завоевал золото в гонке преследования на УниверсиадеСпорт 31 января, 10:37
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский лыжник Дмитрий Ростовцев завоевал золотую медаль в гонке преследования на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 12,5 секунды.
Второе место занял его соотечественник Валерий Гонтарь (отставание 14,7 секунды), третьим стал представитель Армении Сергей Микаелян (+52,0).
Россиянин Кирилл Вичужанин финишировал девятым (+1.45,3), Егор Березин - 12-м (+2.04,4), Роман Тарасов - 17-м (+2.51,5), Юрий Гаврилов - 33-м (+4.50,0).
Универсиада завершится 8 февраля.